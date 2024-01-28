Італія

Юве несподівано втратив очки.

У рамках 22-го туру італійської Серії А, туринський Ювентус не зміг переграти Емполі на Альянц Стедіум (1:1). Головний тренер "Старої сеньори" Массіміліано Аллегрі прокоментував невдалу гру своєї команди. Цитує італійця DAZN.

"За моїми відчуттями команда продемонструвала хорошу гру, незважаючи на те, що ми грали вдесятьох практично через 15 хвилин після початку зустрічі, але все одно намагалися перемогти.

У нас було кілька хороших моментів. Але це футбол, іноді він розчаровує, до того ж червона картка дещо зіпсувала наші плани, а Емполі ускладнив їх. Такі речі відбуваються у футболі, шкода, що ми залишилися вдесятьох", — заявив засмучений Аллегрі.