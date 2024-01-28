Італія

Скоріш за все, алленаторе покине регіон Емілія-Романья влітку.

Головний тренер Болоньї Тіаго Мотта відреагував на чутки про те, що він може очолити Барселону після відходу Хаві. Цитує італійця Фабриціо Романо.

"Я чув, що Хаві залишив Барселону, так, мені повідомили цю новину кілька хвилин тому.

Мене пов'язують із Барселоною у майбутньому? Я живу в теперішньому. Мені подобається проводити час у Болоньї, я зосереджений лише на теперішньому. Що буде далі, подивимося влітку. Зараз я повністю зосереджений на Болоньї", — заявив Мотта.