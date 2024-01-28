Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 27 січня 2024 року, 21:45.

У рамках двадцять другого туру італійської Серії А Мілан у домашньому матчі так і не зачепився за перемогу над Болоньєю.

Команда Стефано Піолі цього разу пропустила першою посеред стартової половини зустрічі, однак ще перед настанням перерви встигла відігратись, хоча й не реалізувала одинадцятиметровий удар.

У другому таймі Мілан також пробивав пенальті, однак Тео наслідував поганий приклад Жиру, і так само схибив.

Щоправда, невдовзі Лофтус-Чік таки вивів господарів уперед уперше в матчі, але з того ж таки пенальті Болонья встановила остаточний рахунок уже в компенсований час.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Болонья в 22 турі італійської Серії A-2023/24:

Мілан — Болонья 2:2

Голи: Лофтус-Чік, 45, 83 — Зіркзе, 29, Орсоліні, 90+2 (пен.)

На 42-й хвилині Жиру не реалізував пенальті (голкіпер).

На 74-й хвилині Ернандес не реалізував пенальті (стійка).

Мілан: Меньян — Калабрія (Флоренці, 59), К'єр, Габбія, Ернандес — Адлі (Муса, 59), Рейндерс — Пулішич (Терраччано, 87), Лофтус-Чік, Леау (Окафор, 87) — Жиру (Йович, 60)

Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі (Лукумі, 82), Бейкема, Калафіорі, Крістіансен — Фройлер, Ебішер (Моро, 67) — Фергюсон, Фаббіан (Орсоліні, 82), Урбанські (Салемакерс, 67) — Зіркзе

Попередження: Леау, Калабрія, Адлі, Лофтус-Чік, Терраччано — Калафіорі, Фергюсон, Урбанські.