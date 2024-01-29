У рамках 22-го туру італійської Серії А Фіорентина приймала на своєму полі міланський Інтер та зазнала мінімальної поразки.

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Лаутаро Мартінеса на 14-ій хвилині першого тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фіорентина — Інтер в рамках 22-го туру італійської Серії А-2023/24:


Фіорентина — Інтер 0:1
Гол: Мартінес, 14

На 76-й хвилині Ніколас Іван Гонсалес (Фіорентина) не забив пенальті (воротар).

Фіорентина: Терраччано — Фараоні, Раньєрі, Мартінес Кварта, Парізі (Міленкович, 89) — Дункан (Мандрагора, 84), Артур (Лопес, 46) —  Іконе (Гонсалес, 61), Бонавентура, Нзола — Бельтран (Барак, 83).

Інтер: Зоммер — Павар (Біссек, 83), де Врей, Бастоні (Ачербі, 60) — Дарміан (Думфріс, 60), Фраттезі, Асллані, Мхітарян, Аугусто — Тюрам (Арнаутович, 60), Мартінес (Санчес, 77).

Попередження: Мандрагора — Бастоні, Зоммер, Павар