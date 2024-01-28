Італія

Інтер утримав мінімальну перемогу над Фіорентиною та знову очолив чемпіонські перегони Серії A

Команда Сімоне Індзагі у важкому виїзному протистояння змогла не пропустити навіть за умов удару з пенальті на користь суперників.

Фіорентина — Інтер, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Фіорентина — Інтер 0:1

Гол: Мартінес, 14 На 76-й хвилині Ніколас Іван Гонсалес (Фіорентина) не забив пенальті (воротар). Фіорентина: Терраччано — Фараоні, Раньєрі, Мартінес Кварта, Парізі (Міленкович, 89) — Дункан (Мандрагора, 84), Артур (Лопес, 46) — Іконе (Гонсалес, 61), Бонавентура, Нзола — Бельтран (Барак, 83).



Інтер: Зоммер — Павар (Біссек, 83), де Врей, Бастоні (Ачербі, 60) — Дарміан (Думфріс, 60), Фраттезі, Асллані, Мхітарян, Аугусто — Тюрам (Арнаутович, 60), Мартінес (Санчес, 77).



Попередження: Мандрагора — Бастоні, Зоммер, Павар Терраччано — Фараоні, Раньєрі, Мартінес Кварта, Парізі (Міленкович, 89) — Дункан (Мандрагора, 84), Артур (Лопес, 46) — Іконе (Гонсалес, 61), Бонавентура, Нзола — Бельтран (Барак, 83).Зоммер — Павар (Біссек, 83), де Врей, Бастоні (Ачербі, 60) — Дарміан (Думфріс, 60), Фраттезі, Асллані, Мхітарян, Аугусто — Тюрам (Арнаутович, 60), Мартінес (Санчес, 77).Попередження: Мандрагора — Бастоні, Зоммер, Павар