Італія

Клуб не готовий дешево відпускати гравця.

Ювентус може розглянути трансфер захисника Бремера за суму від 70 мільйонів євро - повідомляє Calciomercato.

У туринському гранді задоволені грою центрального захисника, але у випадку доброї пропозиції все ж таки можуть віддати Бремера до іншої команди.

Манчестер Юнайтед називається одним з кандидатів. Нинішній контракт розрахований до 2026 року.

Цього сезону 26-річний гравець провів 23 матчів в усіх можливих турнірах та забив 2 голи.