Італія

Альберто Джилардіно потребував форварда й знайшов його на доволі нестандартному ринку.

Генуезький Дженоа, у складі якого виступає український півзахисник Руслан Маліновський, вирішив долучитись до хаосу останніх днів трансферного вікна з власним придбанням.

"Грифони" при цьому витратили порівняно небагато — 2,5 млн євро було перераховано на користь молдовського Шерифа, а в зворотному напрямку полетів нігерійський нападник Давід Акпан Анкіє.

Про цього 21-річного виконавця європейська спільнота мала нагоду дізнатись у цьогорічному розіграші Ліги Європи УЄФА, де він відзначався голами у ворота Серветта та БАТЕ, а також допомагав партнеру забивати празькій Славії.

Загалом на його рахунку вісім м’ячів та один гольовий пас у 25 матчах.

Для того, аби заробити на відході власного футболіста, Шерифу довелось спочатку викупити його контракт у туніського клубу Гаммам Сус за 300 тис. євро, а вже потім продати італійцям.

Контракт підписано строком до літа 2028 року.

До цього футболіст також грав за нігерійський Сідо, швецький Гаммарбю.