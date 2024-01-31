Сенегальський гравець повернувся до Серії А.
Мбай Ньянг, Getty Images
31 січня 2024, 17:41
Центральний нападник Мбай Ньянг залишив Адану Демірспор і приєднався до Емполі, повідомляє офіційний сайт італійського клубу.
За даними transfermarkt, Емполі віддав за 29-річного сенегальця 250 тисяч євро. Він підписав контракт, розрахований до кінця червня 2024 року. Угоду можуть продовжити у разі виконання гравцем певних умов.
У поточному сезоні Ньянг встиг взяти участь у 20 матчах Адани Демірспор у всіх турнірах, відзначившись 8 голами і 2 асистами.
На рахунку нападника близько 80 матчів за Мілан, до якого він приєднався ще влітку 2012 року. Ньянг остаточно залишив склад "россонері" влітку 2018-го, перебравшись до Торіно.
Нагадаємо, нещодавно Емполі також оголосив про підписання грузинського захисника.