Італія

Сенегальський гравець повернувся до Серії А.

Центральний нападник Мбай Ньянг залишив Адану Демірспор і приєднався до Емполі, повідомляє офіційний сайт італійського клубу.

За даними transfermarkt, Емполі віддав за 29-річного сенегальця 250 тисяч євро. Він підписав контракт, розрахований до кінця червня 2024 року. Угоду можуть продовжити у разі виконання гравцем певних умов.

📣 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗠'𝗕𝗮𝘆𝗲 𝗡𝗶𝗮𝗻𝗴✍️✅💙



M'Baye Niang è un nuovo calciatore azzurro: attaccante senegalese classe 1994 arriva a titolo definitivo dall'@AdsKulubu pic.twitter.com/PKBCrmNm7x — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) January 31, 2024

У поточному сезоні Ньянг встиг взяти участь у 20 матчах Адани Демірспор у всіх турнірах, відзначившись 8 голами і 2 асистами.

На рахунку нападника близько 80 матчів за Мілан, до якого він приєднався ще влітку 2012 року. Ньянг остаточно залишив склад "россонері" влітку 2018-го, перебравшись до Торіно.

Нагадаємо, нещодавно Емполі також оголосив про підписання грузинського захисника.