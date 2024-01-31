Італія

"Грифони" домовилися з Марселем щодо повноцінного трансферу українського хавбека.

Дженоа на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального півзахисника Руслана Маліновського, права на якого раніше належали марсельському Олімпіку.

30-річний українець з літа 2023 року виступав за "грифонів" на правах оренди, проте зараз він став повноцінним гравцем клубу італійської Серії А.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, клуби погодилися щодо повноцінного трансферу Маліновського за 7 мільйонів євро.



Всього Руслан Маліновський провів за Дженоа 21 матч у всіх турнірах, в яких він забив 2 голи та віддав 2 асисти.