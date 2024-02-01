Італія

Клуб оформив трансфер досвідченого гравця.

Єррі Міна перейшов до Кальярі - повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт буде до наступного літа з опцією продовження ще на один рік. Трансфер відбувся з Фіорентини, за яку Єррі виступав з літа 2023 року і відправився туди вільним агентом.

Також флорентійський колектив купив Андреа Белотті. Через пошкодження Міні не вдалося виграти конкуренцію у клубі.

Цього сезону 29-річний гравець провів 7 матчів в усіх можливих турнірах та віддав 1 асист.