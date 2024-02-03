Італія

Завершилися ще два поєдинки 23 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять третього туру італійської Серії А-2023/24 відбулися ще два матчі: Емполі приймав Дженоа, а Монца гостювала в Удінезе.

Емполі та Дженоа не порадували глядачів голами. Українського півзахисника Руслана Маліновського замінили по перерві, тоді як Віктор Коваленко з'явився на полі на 71-й хвилині.

Емполі — Дженоа 0:0

Емполі: Капріле — Ісмайлі, Валюкевич, Луперто — Берешинські (Какаче, 54), Грассі (Коваленко, 71), Малех, Г'ясі — Журковські (Дестро, 71), Камб'ягі (Фацціні, 85) — Черрі (Канчельєрі, 54)

Дженоа: Мартінес — Де Вінтер, Бані, Васкес — Сабеллі (Мартін, 77), Френдруп, Бадель, Маліновський (Екубан, 46), Спенс — Ретегі (Вітінья, 77), Гудмундссон

Попередження: Валюкевич, Камб'ягі — Де Вінтер, Сабеллі

Вилучення: Де Вінтер, 90+2 (друга жовта картка)

Удінезе та Монца теж не відзначилися результативними ударами, поділивши очки.

Удінезе — Монца 0:0

Удінезе: Окоє — Перес, Джаннетті, Крістенсен — Р. Перейра (Ехізібує, 57), Ловрич, Волас, Паєро (Самарджич, 68), Земура (Камара, 68) — Товен (Бреннер, 88) — Лукка

Монца: Ді Грегоріо — Д'Амброзіо (Іццо, 82), Марі, Кальдірола (А. Карбоні, 46) — Бірінделлі (Дзербін, 57), Бондо, Пессіна, Куррія — Кольпані (В. Карбоні, 57), Мота (П. Перейра, 74) — Джурич

Попередження: Р. Перейра, Волас, Ехізібує — П. Перейра, Іццо