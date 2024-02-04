Італія

Гаетано Каріді прокоментував цей епізод.

Головний тренер "грифонів" Альберто Джилардіно пропускав зустріч, а замість нього на прес-конференцію прийшов його помічник Гаетано Каріді, який відповів чому Маліновського так рано замінили.

"Заміна Маліновського? Тренер хотів, щоб додатковий гравець допоміг Ретегі, який провів хороший матч і вплинув на атаку.

З Екубаном та Вітінню у нас більше рішень, але зараз важливо зберегти баланс останніх матчів", – наводить слова Каріді Pianeta Genoa.

У поточному сезоні Маліновський провів 22 гри: на його рахунку 2 голи та 2 асисти.