Гаетано Каріді прокоментував цей епізод.
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ, GETTY IMAGES
04 лютого 2024, 00:49
Головний тренер "грифонів" Альберто Джилардіно пропускав зустріч, а замість нього на прес-конференцію прийшов його помічник Гаетано Каріді, який відповів чому Маліновського так рано замінили.
"Заміна Маліновського? Тренер хотів, щоб додатковий гравець допоміг Ретегі, який провів хороший матч і вплинув на атаку.
З Екубаном та Вітінню у нас більше рішень, але зараз важливо зберегти баланс останніх матчів", – наводить слова Каріді Pianeta Genoa.
У поточному сезоні Маліновський провів 22 гри: на його рахунку 2 голи та 2 асисти.