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Бельгійський футболіст вирішив закінчити з футболом у віці 36 років.

Бельгійський півзахисник Маруан Феллаїні вирішив повісити бутси на цвях у віці 36 років. Про це він повідомив у Instagram.

Останнім клубом 36-річного бельгійця був китайський Шаньдун, за який він виступав протягом п'яти років.

"Я пишу цей пост, щоб оголосити, що після 18-річної кар'єри я йду з професійного футболу.

Але все почалося задовго до 18 років. Я пам'ятаю все, як вчорашній день, свою першу гру в дитинстві, нескінченні тренування з батьком, свій перший матч у Стандарді та свою першу зустріч у збірній Бельгії. Час летить!

Яка це була неймовірна подорож! Я вдячний, що зміг займатися улюбленим видом спорту на найвищому рівні. Я пишаюся тим, що представляв Стандард, Евертон, Манчестер Юнайтед та Шаньдун Тайшань. Для мене було честю виступати за збірну на Олімпійських іграх 2008 року, Євро-2016 та чемпіонатах світу 2014 та 2018 років.

Я грав перед найкращими вболівальниками світу і хочу скористатися цим моментом, щоб подякувати їм всім за непохитну підтримку протягом всієї моєї кар'єри. Ваша підтримка та ентузіазм були для мене постійним джерелом натхнення.

Все це було б неможливо без моєї родини, партнерів по команді, тренерів, радників та всіх, хто був частиною мого шляху. Ваша любов, керівництво, підтримка та дружба були неоціненними. Дякую!

Вступаючи в цей новий розділ свого життя, я з нетерпінням чекаю на нові випробування, але будьте впевнені, я продовжу підтримувати цю прекрасну гру всіма можливими способами. До зустрічі!", — написав Феллаїні.

Феллаїні є вихованцем Стандарда. Також за свою кар'єру він виступав за Манчестер Юнайтед, Евертон. Окрім цього Маруан провів 87 матчів у складі збірної Бельгії, в яких забив 18 голів та віддав чотири гольові передачі.