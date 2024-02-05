Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 4 лютого 2024 року, 19:30.

У рамках двадцять третього туру італійської Серії А бергамаська Аталанта на власному полі здолала римський Лаціо.

Команда Джан П’єро Гасперіні зробила швидкий крок уперед на початку зустрічі, після чого їй нічого не завадило контролювати хід подій.

Наприкінці першого тайму Аталанта забила вдруге, тоді як у Лаціо навіть влучання в площину воріт на той момент ще не було.

Це зробило другий тайм простою формальністю для господарів, і якщо під завісу господарі відзначились ще й утретє, то в них було повне право завершувати гру з пропущеним м’ячем — на результат це вже не вплинуло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аталанта — Лаціо в 23 турі італійської Серії A-2023/24:

Аталанта — Лаціо 3:1

Голи: Пашалич, 16, Де Кетеларе, 43 (пен.), 76 — Іммобіле, 84 (пен.)

Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац — Гольм (Гатебур, 64), де Рон, Пашалич (Толой, 79), Едерсон (Мендічино, 90+1), Руджері — Де Кетеларе (Муріель, 79), міранчук (Скамакка, 64).

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Пеллегріні, 46), Хіла (Казале, 46), Романьйолі, Марушич — Гендузі, Ровелла, Альберто (Весіно, 69) — Ісаксен (Педро, 64), Кастельянос (Іммобіле, 64), Андерсон.

Попередження: Пашалич, Едерсон — Андерсон, Альберто, Ровелла.