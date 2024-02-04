Завершився восьмий поєдинок 23 туру чемпіонату Італії.
Аталанта - Лаціо, Getty Images
04 лютого 2024, 21:11
У рамках двадцять третього туру італійської Серії А-2023/24 Аталанта приймала Лаціо на Джевісс Стедіум.
Господарі поля відкрили рахунок ще у першій половині першого тайму — відзначився Пашалич. Ще до перерви Де Кетеларе подвоїв перевагу Аталанти, реалізувавши пенальті. Вже у другій половині матчу Де Кетеларе оформив дубль, а Іммобіле, який вийшов на поле з лави запасних і врятував Лаціо від розгрому, також реалізувавши 11-метровий.
Таким чином, підопічні Гасперіні продовжили свою домашню переможну серію у чемпіонаті до шести поєдинків.
Аталанта — Лаціо 3:1
Голи: Пашалич, 16, Де Кетеларе, 43 (пен.), 76 — Іммобіле, 84 (пен.)
Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац — Гольм (Гатебур, 64), де Рон, Пашалич (Толой, 79), Едерсон (Мендічино, 90+1), Руджері — Де Кетеларе (Муріель, 79), міранчук (Скамакка, 64)
Лаціо: Проведель — Лаццарі (Пеллегріні, 46), Хіла (Казале, 46), Романьйолі, Марушич — Гендузі, Ровелла, Альберто (Весіно, 69) — Ісаксен (Педро, 64), Кастельянос (Іммобіле, 64), Андерсон
Попередження: Пашалич, Едерсон — Андерсон, Альберто, Ровелла