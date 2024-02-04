Італія

Завершився восьмий поєдинок 23 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять третього туру італійської Серії А-2023/24 Аталанта приймала Лаціо на Джевісс Стедіум.

Господарі поля відкрили рахунок ще у першій половині першого тайму — відзначився Пашалич. Ще до перерви Де Кетеларе подвоїв перевагу Аталанти, реалізувавши пенальті. Вже у другій половині матчу Де Кетеларе оформив дубль, а Іммобіле, який вийшов на поле з лави запасних і врятував Лаціо від розгрому, також реалізувавши 11-метровий.

Таким чином, підопічні Гасперіні продовжили свою домашню переможну серію у чемпіонаті до шести поєдинків.

Аталанта — Лаціо 3:1

Голи: Пашалич, 16, Де Кетеларе, 43 (пен.), 76 — Іммобіле, 84 (пен.)

Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац — Гольм (Гатебур, 64), де Рон, Пашалич (Толой, 79), Едерсон (Мендічино, 90+1), Руджері — Де Кетеларе (Муріель, 79), міранчук (Скамакка, 64)

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Пеллегріні, 46), Хіла (Казале, 46), Романьйолі, Марушич — Гендузі, Ровелла, Альберто (Весіно, 69) — Ісаксен (Педро, 64), Кастельянос (Іммобіле, 64), Андерсон

Попередження: Пашалич, Едерсон — Андерсон, Альберто, Ровелла