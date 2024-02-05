Італія

Додатковий прибуток для італійських клубів.

Компанія Enilive, яка спеціалізується на мобільних продуктах та цифрових послугах, стане новим титульним спонсором італійської Серії А з наступного сезону. Про це повідомляє офіційний сайт компании.

Повідомляється, що контракт підписано на два роки із опцією продовження ще на один сезон. При цьому італійський чемпіонат зароблятиме 22 млн. євро за сезон. Раніше чемпіонат називався Серія А Tim, тепер він називатиметься Serie A Enilive.