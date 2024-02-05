Завершився матч чемпіонату Італії.
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05 лютого 2024, 23:51
У рамках 23-го туру Серії А Рома на своєму полі приймала Кальярі.
Колектив Даніеле Де Россі без проблем здолав гостей, відправивши в їхні ворота чотири голи.
Рома - Кальярі 4:0
Голи: Лоренцо Пеллегріні 2, Дібала 23, 51 (пен.), Хюйсен 59.
Рома: Патрісіу, Карсдорп, Манчіні, Льоренте (Хюйсен 55), Анхеліньо (Р. Крістенсен 58), Крістанте, Паредес, Лоренцо Пеллегріні (Бове 55), Дібала (Бальданці 74), Ель-Шаараві (Залевськи 55), Лукаку.
Кальярі: Скуффет, Доссена (Віола 62), Міна (Вітеска 67), Оберт, Дзаппа, Праті (Гаетано 62), Макумбу, Нандес (Ді Пардо 75), Ацці (Лувумбо 62), Лападула, Петанья.
Попередження: Паредес 66 — Нандес 65.