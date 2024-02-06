Італія

"Нероверді" зараз переживають не найкращі часи.

Фабіо Гроссо може замінити Алессіо Діонізі на посаді головного тренера Сассуоло, передає портал TUTTOmercatoWEB.

Домашній матч 24 туру Серії А проти Торіно (10 лютого) може стати вирішальним для діючого керманича клубу. Повідомляється, що у Сассуоло розглядають кілька варіантів наступників 43-річного італійця Діонізі.

За попередніми даними, фаворитом у боротьбі за посаду головного тренера клубу є саме Гроссо. Наприкінці листопада він залишив Ліон, який очолив у середині вересня 2023 року.

Звільнення сталося через місяць після інциденту перед матчем із Марселем, коли вболівальники "провансальців" камінням розбили спеціалісту обличчя. Під керівництвом 46-річного італійця Ліон виграв один матч у Лізі 1, двічі поділив очки зі своїми опонентами та чотири рази поступився.

Сассуоло після 22-х зіграних поєдинків посідає 15-ту з 20-ти сходинок турнірної таблиці Серії А. Від зони вильоту "нероверді" відділяє лише один заліковий бал.

Зазначимо, що серед претендентів на посаду керманича клубу також фігурують 60-річний італієць Давіде Баллардіні, який у середині вересня 2023 року залишив Кремонезе, і 56-річний італієць Леонардо Семплічі, який наприкінці червня 2023 року покинув Спецію.