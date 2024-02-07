Поточна угода "нерадзуррі" з аргентинським форвардом спливає влітку 2026 року.
Лаутаро Мартінес, Getty Images
07 лютого 2024, 23:00
Спортивний директор міланського Інтера П'єро Аузіліо розповів про поточний стан справ щодо продовження контрактів із лідером та нападником команди Лаутаро Мартінесом.
"Я впевнений, що ми досягнемо угоди з Лаутаро, оскільки ми обидва хочемо продовжувати працювати разом. Потрібно тільки терпіння", — цитує слова Аузіліо журналіст Фабріціо Романо.
Відзначимо, що поточний контракт аргентинського форварда з "нерадзуррі" розрахований до літа 2026 року.
У цьому сезоні 26-річний Лаутаро Мартінес провів за Інтер 29 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 22 голи та віддав 5 результативних передач.