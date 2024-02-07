Італія

Поточна угода "нерадзуррі" з аргентинським форвардом спливає влітку 2026 року.

Спортивний директор міланського Інтера П'єро Аузіліо розповів про поточний стан справ щодо продовження контрактів із лідером та нападником команди Лаутаро Мартінесом.

"Я впевнений, що ми досягнемо угоди з Лаутаро, оскільки ми обидва хочемо продовжувати працювати разом. Потрібно тільки терпіння", — цитує слова Аузіліо журналіст Фабріціо Романо.

Відзначимо, що поточний контракт аргентинського форварда з "нерадзуррі" розрахований до літа 2026 року.

У цьому сезоні 26-річний Лаутаро Мартінес провів за Інтер 29 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 22 голи та віддав 5 результативних передач.