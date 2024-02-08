Італія

Ауреліо у своєму стилі.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс висловився про звільнення Руді Гарсії з посади головного тренера команди. Цитує італійця RMC Sport.

"Перед його останнім матчем я зайшов у роздягальню. Запитав його, чи впевнений він у своєму складі. Він відповів: "Дозвольте мені цим займатися!". Коли хтось каже тобі це таким тоном, ти або одразу відправляєш його погуляти, або сідаєш.

У перерві я спустився в роздягальню, щоб сказати йому: "Якого біса ти робиш? Ти хочеш, щоб тебе звільнили?". Ось так все і закінчилося. Гарсія завжди дивував своїми розстановками. Зрештою я послав його н..рен", — заявив одіозний президент.