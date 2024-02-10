Італія

Один з найкращих лівих фулбеків сучасності.

Лівий захисник італійського Мілана Тео Ернандес розповів про своє відношення до мадридського реала, якому він належав у період з 2017 по 2019 роки. Цитує француза іспанське видання As.

"Щодо Реалу у мене є лише слова подяки, адже він зробив на мене велику ставку свого часу. Я людина, яка не любить дивитися в майбутнє, воліючи зосереджуватися на сьогоденні. Але як вдячна людина, я зберігаю цей великий клуб у своєму серці.

Чи злий я через те, що не вдалося досягти успіху в Реалі? Можливо, на той час не було відповідних умов для того, щоб я міг розкрити свій потенціал, але повторю, я вдячний цьому клубу.

В любому випадку, наразі мені добре в Мілані", — заявив Ернандес.

Цього сезону, Тео Ернандес зіграв за Мілан 28 матчів, забив три голи та віддав шість асистів.