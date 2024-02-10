Італія

Більше тільки у семи гравців у цій лізі.

Нападник Лаціо відзначився на 49-й хвилині гри 24-го туру чемпіонату Італії.

Тепер на рахунку 33-річного футболіста 200 м'ячів у Серії А. Він посідає восьме місце в списку найкращих бомбардирів в історії турніру.

Випереджають Іммобіле Роберто Баджо (205), Антоніо Ді Натале (209), Жозе Альтафіні та Джузеппе Меацца (по 216), Гуннар Нордаль (225), Франческо Тотті (250) і Сільвіо Піола (274).

У поточному сезоні Іммобіле провів 19 ігор у Серії А: на його рахунку 6 голів.