Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру італійської Серії А, у якому зіграють Мілан та неаполітанський Наполі.

Мілан та Наполі зіграють на Сан Сіро центральний матч двадцять четвертого туру італійської Серії A.

Стефано Піолі, після перемоги над Фрозіноне (3:2), залучив до стартового складу Беннасера в трійці в центрі поля.

Вальтер Маццаррі, на тлі перемоги над Верони (2:1), використав із перших хвилин Естігора в трійці центральних захисників, тоді як Маццоккі розташується на лівому фланзі, а Зелінські повернеться до центральної вісі.

Мілан: Меньян — Калабрія, К’єр, Габбіа, Т. Ернандес — Беннасер, Адлі, Лофтус-Чік — Пулішич, Жиру, Леау.

Запасні: Міранте, Спортьєлло, Флоренці, Хіменес, Шимич, Терраччано, Муса, Віктор, Йович, Окафор.



Наполі: Голліні — Естігор, Ррахмані, Жезус — Ді Лоренцо, Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські, Маццоккі — Кварацхелія — Сімеоне.

Запасні: Контіні-Барановський, Натан, Олівера, Каюсте, Дендонкер, Ліндстрьом, Траоре, Нгонге, Політано, Распадорі.



Гра Мілан — Наполі почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.