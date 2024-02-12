Тренер знаходиться у складі клубу довгий час.
Стефано Піолі - Getty Images
12 лютого 2024, 16:34
Стефано Піолі зрівнявся з Арігго Саккі за кількістю матчів на посаді тренера Мілана - повідомляє Opta.
Матч із Наполі, який міланська команда виграла 1:0, став 220-им для наставника.
Таким чином, він разом з Арігго Саккі ділить п‘яте місце у історичному реєстрі. Вище знаходяться лише Нільс Лідхольм (277), Фабіо Капелло (300), Нерео Рокко (339) та Карло Анчелотті (420).
Мілан не дуже задоволений результатами клубу під керівництвом тренера і може запросити Хулена Лопетегі.