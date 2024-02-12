Колектив Массіміліано Аллегрі зазнав поразки.
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12 лютого 2024, 23:48
У рамках 24-го туру італійської Серії А Ювентус на своєму полі приймав Удінезе.
"Бьянконеррі" пропустили гол на 25-й хвилині гри, який став вирішальним у матчі.
Незважаючи на перевагу у володінні м'ячем (70% на 30%) і ударам по воротах (14 проти 8), Ювентус не зумів уникнути поразки.
Ювентус — Удінезе 0:1
Гол: Джаннетті 25
Ювентус: Щесни, Гатті, Бремер, Сандро, Веа (Йїлдіз 62), Локателлі (Ніколуссі Кавілья 77), Маккенні, Рабіо, Камбіазо (Л. Черрі 84), Мілік, К'єза (Ілінг-Джуніор 77).
Удінезе: Окойє, Ехізібе (Феррейра 65), Джанетті, Н. Перес, Т. Крістенсен, Земура (Ебоселе 66), Уолас, Ловрич, Самарджич, Товен (Бреннер 77), Лукка (Саксесс 77).
Попередження: Бремер 38, Гатті 74, Ніколуссі Кавілья 90+2 – Ехізібе 10, Уолас 82, Саксесс 89.