Італія

Колектив Массіміліано Аллегрі зазнав поразки.

У рамках 24-го туру італійської Серії А Ювентус на своєму полі приймав Удінезе.

"Бьянконеррі" пропустили гол на 25-й хвилині гри, який став вирішальним у матчі.

Незважаючи на перевагу у володінні м'ячем (70% на 30%) і ударам по воротах (14 проти 8), Ювентус не зумів уникнути поразки.