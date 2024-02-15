Італія

Італійський фахівець вигравав Лігу чемпіонів в якості футболіста Ювентуса.

Колишній головний тренер Ювентуса, Челсі, Інтера та Тоттенгема Антоніо Конте розповів, яку мету на майбутнє ставить перед собою. Його слова наводить The Telegraph.

"Чесно кажучи, я хотів би одного разу виграти Лігу чемпіонів, як тренер. Але я знаю, що це дуже складно. Люди думають, що це просто, але ти маєш залишатися у правильному клубі, який відповідає твоїм амбіціям, який готовий зробити останній крок до перемоги у Лізі чемпіонів. Подивіться на Манчестер Сіті під керівництвомГвардіоли. У них пішло сім років, чи не так?

Я хотів би подарувати цю радість своєму батькові. Він сказав мені: "Я хочу побачити, як ти виграєш Лігу чемпіонів". Це непросто, але у кожного може бути мрія", — заявив італійський фахівець.