Італія

Антоніо Конте стане наступником Стефано Піолі в міланському клубі.

Мілан вирішив не звільняти зараз головного тренера Стефано Піолі до літа. В кінці сезону італієць залишить "россонері", а на його місце прийде інший італійський фахівець.

Як повідомляє Milan News з посиланням на Telelombardia, наступником Піолі в Мілані стане Антоніо Конте. За інформацією джерела, Конте вже прийняв пропозицію керівництва клубу.

Його останнім клубом був Тоттенгем, який він залишив наприкінці березня минулого року.

Наразі, Мілан йдуть на третій позиції в італійській Серії А, відстаючи від лідируючого Інтера на 8 пунктів. Також "россонері" не зуміли вийти з групи у Лізі чемпіонів.