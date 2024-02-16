Італія

Завершився другий поєдинок 25 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять п'ятого туру італійської Серії А-2023/24 Інтер приймав Салернітану на Стадіо Джузеппе Меацца.

Ще у першому таймі "нерадзуррі" сформували комфортну для себе перевагу у три м'ячі. У другій половині зустрічі господарям поля вдалося ще трохи покращити свою різницю забитих-пропущених завдяки голу Арнаутовича на останній хвилині основного часу. Зазначимо, що протягом матчу гості зуміли завдати лише одного удару у бік воріт Інтера.

Інтер — Салернітана 4:0

Голи: Тюрам, 17, Мартінес, 19, Думфріс, 40, Арнаутович, 90

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні (Б'юкенен, 78) — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Асллані, 67), Мхітарян (Классен, 60), Карлос Аугусто — Мартінес (Арнаутович, 60), Тюрам (Санчес, 60)

Салернітана: Очоа — Пасалідіс, Боатенг (Маджоре, 24), Пеллегріно — Жуніор Самбія, Кулібалі (Леговскі, 64), Башич, Дзанолі (Кастанос, 83) — Чауна (Сімі, 83), Кандрева — Діа (Вайссман, 64)

Попередження: Чауна