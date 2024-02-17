Італія

"Стара синьйора" ще на кілька кроків віддалилася від чемпіонської боротьби.

У рамках 25-го туру італійської Серії А туринський Ювентус вирушив у гості до Верони, яка веде безпосередню боротьбу за виживання.

Господарі поля двічі вели у рахунку протягом матчу, проте підопічним Массіміліано Аллегрі вдавалося двічі повертати інтригу в протистояння як в першому таймі, так і в другому.

У підсумку фінальний свисток зафіксував результативну нічию 2:2, яка є ще одною причиною руйнування чемпіонських надій вболівальників Ювентуса.

Верона — Ювентус 2:2

Голи: Фолоруншо, 11, Нослін, 52 - Влахович, 28, Рабьо, 55

Верона: Монтіпо — Чачуа (Коппола, 85), Маньяні, Давідович, Кабаль — Дуда, Сілва (Анрі, 86) — Фолоруншо (Белаян, 74), Суслов, Лазович (Вінагре, 74) — Нослін (Свідерські, 65)

Ювентус: Щесни — Гатті (Сандро, 57), Ругані, Луїс да Сілва — Камб'язо (Веа, 82), Маккенні, Локателлі, Рабьо, Костич (К'єза, 57) — Їлдиз (Алькарас, 66), Влахович (Мілік, 81