Італія

Італійський фахівець в скрутному становищі.

Керівництво італійського Наполі звільнить головного тренера клубу Вальтера Маццаррі у разі, якщо його команда програє домашній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Барселоні. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, якщо Маццаррі буде звільнено з найбільшою ймовірністю його замінить колишній головний тренер Мілана та Сампдорії Марко Джампаоло.

Після 24-х турів італійської Серії А Наполі займає десяте місце, набравши 36 пунктів.

Перший матч 1/8 фіналу ЛЧ між Наполі та Барселоною пройде у Неаполі, 21 лютого, о 22:00 за київським часом.