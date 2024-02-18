Італія

Бергамаски борються за топ-4 у Серії А.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні висловився про перспективи його команди у італійській Серії А. Наводить слова досвідченого алленаторе Football Italia.

"Для завоювання чемпіонства потрібно набрати близько 100 очок, тоді як наш найкращий показник в історії – 70–75.

Люди продовжують запитувати про трофеї, але єдиний реальний шанс для Аталанти – перемога в Кубку Італії, і ми виходили у фінал двічі. Ось цей турнір ми спробуємо виграти.

Тому, якщо в нинішніх обставинах наберемо 70 очок і займемо четверте місце, то це буде схоже на взяття Скудетто", — заявив італійський фахівець.