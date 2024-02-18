Італія

Наполі знову втратив очки.

Капітан італійського Наполі Джованні Ді Лоренцо поділився думкою про матч 25-го туру італійської Серії А, в якому неаполітанський клуб зіграв унічию з Дженоа Руслана Маліновського (1:1).

"Нашій грі не вистачає послідовності. Ми добре проявили себе в окремих епізодах, але не змогли сконцентруватися та скористатися можливостями, які з'являлися в інші моменти матчу.

Так не має бути. Ми не повинні опинятися у складній ситуації для того, щоб починати реагувати. Сьогодні ми розпочали досить добре. Намагалися відігратися після голу, але Дженоа добре оборонявся", — цитує італійця DAZN.

Після 24-х зіграних турів італійської Серії А Наполі займає десяте місце, набравши 36 пунктів.