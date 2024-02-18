Італія

Відверті слова француза.

Півзахисник туринського Ювентуса Адрієн Рабьо висловився про перспективи його команди в італійському чемпіонаті. Цитує француза Goal.com.

"Прямо зараз нам варто бути реалістами. Інтер йде своїм шляхом, а ми маємо боротися, щоб втримати друге місце.

Ми приїхали сюди з 53 очками, будучи такими, якими ми є, нам просто потрібно заново відкрити в собі жагу до боротьби та битися за друге місце. У матчі з Вероною, ми були занадто млявими", — відверто заявив один з лідерів Юве.