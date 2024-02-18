Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 17 лютого 2024 року, 19:00.

У рамках 25-го туру італійської Серії А туринський Ювентус зіграв у результативну нічию з Вероною, яка веде безпосередню боротьбу за виживання.

Команді Массіміліано Аллегрі двічі протягом матчу вдавалося повертати паритет на табло, проте досягти переможного результату туринцям так і не вдалося.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верона — Ювентус в матчі 25-го туру італійської Серії А-2023/24:

Верона — Ювентус 2:2

Голи: Фолоруншо, 11, Нослін, 52 — Влахович, 28, Рабьо, 55

Верона: Монтіпо — Чачуа (Коппола, 85), Маньяні, Давідович, Кабаль — Дуда, Сілва (Анрі, 86) — Фолоруншо (Белаян, 74), Суслов, Лазович (Вінагре, 74) — Нослін (Свідерські, 65)

Ювентус: Щесни — Гатті (Сандро, 57), Ругані, Луїс да Сілва — Камб'язо (Веа, 82), Маккенні, Локателлі, Рабьо, Костич (К'єза, 57) — Їлдиз (Алькарас, 66), Влахович (Мілік, 81)