Італія

Відбулися два поєдинки 25 туру італійського чемпіонату.

Сьогодні, 18 лютого, пройшли ще два матчі 25 туру італійської Серії А, обидва з яких закінчилися з нічийним рахунком.

У першому матчі Емполі, у якому виступає українець Віктор Коваленко, поділив очки з Фіорентиною. Матч закінчився із рахунком 1:1.

"Фіалки" відкрили рахунок на 29 хвилині зусиллями Лукаса Бельтрана, але на 56 хвилині М'Бай Бабакар Ньянг реалізував пенальті, зрівнявши цифри на табло.

Також додамо, що Коваленко весь матч просидів на лаві запасних.

Після 25 ігор Фіорентина набрала 38 очок і посідає сьоме місце в Серії А, а у Емполі 22 бали та 16 рядок.

Емполі — Фіорентина 1:1

Голи: Ньянг, 56 - Бельтран, 29.

Емполі: Капріле — Валюкевич, Ісмайлі, Луперто — Гьясі (Ньянг, 46), Грассі (Марін, 30), Малех (Фацціні, 80), Какаче (Пеццелла, 87) — Журковські, Камб'ягі — Черрі (Канчельєрі, 46).

Фіорентина: Терраччано — Фараоні (Кайоде, 62), Міленкович, Мартінес Кварта, Бірагі (Парізі, 75) — Дункан (Артур, 62), Мандрагора — Гонсалес, Бельтран, Соттіл (Іконе, 72) — Белотті (Бонавентура, 72).

Попередження: Гьясі, Луперто, Журковські — Бірагі, Бельтран.

У другій зустрічі Удінезе з таким самим рахунком 1:1 закінчив матч з Кальярі.

На гол Джордана Земури на 14 хвилині у складі господарів поля, гості відповіли влучним ударом Джанлуки Гаетано на 44 хвилині.

Після 25 турів Удінезе знаходиться на 15 місці з 23 очками, а у Кальярі 19 балів та передостанній, 19 рядок.

Удінезе — Кальярі 1:1

Голи: Земура, 14 - Гаетано, 44.

Удінезе: Окоє — Перес, Джанетті, Крістенсен — Ехізібує (Феррейра, 65), Самарджич, Волас Сілва, Ловрич (Паєро, 83), Земура (Ебоселе, 65) — Товен (Бреннер, 79) — Лукка (Саксесс, 79).

Кальярі: Скуффет — Дзаппа (Ді Пардо, 78), Міна, Доссена, Аугелло — Дейола, Макумбу , Янкто (Нандес, 78) — Гаетано, Лувумбу — Лападула (Паволетті, 78).

Попередження: Лукка, Джанетти — Доссена, Аугелло.