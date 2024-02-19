Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 18 лютого 2024 року, 21:45.

У рамках 25-го туру чемпіонату Італії Мілан вирушив на виїзд до Монци.

Мілан у меншості відіграв два голи у Монци, але в підсумку поступився в компенсований час.

Огляд матчу:

Монца - Мілан 4:2

Голи: Пессіна, 45, Мота, 45+6, Бондо, 90+1, Коломбо, 90+5 — Жиру, 65, Пулішич, 88.

Монца: Ді Грегоріо (Соррентіно, 43) — Іццо, Пабло Марі, Карбоні (Бондо, 66) — Бірінделлі, Пессіна, Гальярдіні, Мота (Мальдіні, 81) — Колпані (Перейра, 81), Карбоні (Бондо, 66) — Джурич (Коломбо, 66).

Мілан: Меньян — Флоренці (Муса, 83), Тіав, Габбія, Ернандес — Беннасер (Жиру, 54), Адлі (Леау, 46) — Чуквезе (Пулішич, 46), Лофтус-Чік, Окафор (Рейндерс, 46) — Йович.

Попередження: Джурич, Пессіна, Мота, Бондо — Габбія.

Вилучення: Йович, 53.