Наставник дав свій коментар.
ДЖАН П'ЄРО ГАСПЕРІНІ, GETTY IMAGES
19 лютого 2024, 19:29
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні назвав головних фаворитів на перемогу в Лізі Європи.
Нагадаємо, італійська команда виграла свою групу і почне виступ у плей-оф турніру зі стадії 1/8 фіналу.
"Не згоден із Піолі, який назвав Аталанту фаворитом на перемогу в Лізі Європи.
Головними претендентами на трофей є Ліверпуль, Баєр і Мілан", — цитує Гасперіні журналіст Ніколо Скіра.
У поточному сезоні Аталанта посідає четверте місце в Серії А, маючи в активі 45 очок після 24 ігор.