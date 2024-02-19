Італія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні назвав головних фаворитів на перемогу в Лізі Європи.

Нагадаємо, італійська команда виграла свою групу і почне виступ у плей-оф турніру зі стадії 1/8 фіналу.

"Не згоден із Піолі, який назвав Аталанту фаворитом на перемогу в Лізі Європи.

Головними претендентами на трофей є Ліверпуль, Баєр і Мілан", — цитує Гасперіні журналіст Ніколо Скіра.

У поточному сезоні Аталанта посідає четверте місце в Серії А, маючи в активі 45 очок після 24 ігор.