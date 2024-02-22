Італія

Думка від півзахисника щодо виступів у команді з Серії А.

Ясін Адлі розповів щодо своїх виступів у складі Мілану - повідомляє ресурс Calciomercato Com.

"Я був молодим і відкритим. Я дуже подорослішав. Що мене найбільше вразило, коли я прибув до Мілана, так це сила клубу.

Я ніколи не здавався, тому що у мене була непогана робота на тренуваннях. За словами тренера, я повинен був зробити тактичний стрибок, як і всі гравці, які приходять в Серію А. Мені потрібно було покращити захист.

Не хотів втрачати час, мав бути готовим до будь-яких обставин. У мене були хороші стосунки з усіма, я мав вагу в роздягальні, я був орієнтиром, навіть якщо я мало грав.

У турне по США Стефано Піолі сказав мені, що клуб шукає опорного півзахисника. Я сказав йому, що вже грав на цій позиції.. хоча навіть не впевнений, що це правда..

Я дуже близький до Залатан Ібрагімовича. Кожен, хто його знає, скаже вам, що він надзвичайна людина і, безперечно, додаткова цінність у чиємусь житті.

Йому вдається добре аналізувати речі і давати цілеспрямовані поради. Він зробив це як гравець, і природно робить це як тренер. Златан сказав мені: "Замовкни і працюй, це прийде". Так і сталося".

Мілан зіграє у матчі-відповіді з Ренном, трансляція буде на сайті Football.ua.