Італія

Сімоне Бастоні, який вийшов замість українця на 80-ій хвилині, забив переможний гол на Мапеї Стедіум у компенсований до другого тайму час.

У рамках 26-го туру італійської Серії А між собою зустрілися Сассуоло та Емполі, які ведуть безпосередню боротьбу за збереження прописки в елітному дивізіоні країни.

На 11-ій хвилині гості вийшли вперед завдяки зусиллям Луперто, проте Сассуоло вдалося повернути паритет на табло у стартовому відрізку другого тайму після успішно реалізованого пенальті Пінамонті.

Втім, лише через десять хвилин Емполі знову повів у рахунку, а сталося це також завдяки пенальті, який безпомилково виконав ексфорвард Мілана Ньянг. Проте на 77-ій хвилині Феррарі знову дозволив Сассуоло зрівняти рахунок, реалізувавши свій момент.

До слова, український півзахисник Емполі Віктор Коваленко з'явився у старті своєї команди з перших хвилин вперше з кінця грудня минулого року та провів на полі 80 хвилин, після чого його замінили на Сімоне Бастоні — саме цей хлопець у компенсований до другого тайму час забив переможний для своєї команди гол — 3:2!

Сассуоло — Емполі 2:3

Голи: Пінамонті, 54 (пен.), Феррарі, 77 - Луперто, 11, Бабакар Ньянг, 64 (пен.), Бастоні, 90+4

Сассуоло: Консільї — Педерсен, Руан, Феррарі, Дойг — Енріке, Болока (Байрамі, 46) — Вольпато (Мулаттьєрі, 68), Торстведт (Дефрель, 89), Лор'єнте (Рачич, 89) — Пінамонті

Емполі: Капріле — Ісмайлі, Валюкевич, Луперто — Канчельєрі (Пеццелла, 88), Марін, Малех, Какаче (Дестро, 88) — Коваленко (Бастоні, 80), Камб'ягі (Берешинські, 88) — Черрі (Бабакар Ньянг, 55)

Попередження: Болока — Ісмайлі, Канчельєр, Бастоні