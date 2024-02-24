Італія

Українець вийшов на заміну на 78-й хвилині гри.

У рамках 26-го туру чемпіонату Італії Дженоа на своєму полі приймав Удінезе.

Господарям двох голів у першому таймі виявилося достатньо для перемоги.

Зазначимо, що українець Руслан Маліновський вийшов на заміну на 78-й хвилині гри.

Дженоа - Удінезе 2:0

Голи: Ретегі, 36, Бані, 40

Дженоа: Мартін — Де Вінтер, Бані, Васкес (Вольякко, 54) — Сабеллі (Спенс, 78), Френдруп, Бадель (Стротман, 86), Мессіас (Маліновський, 78), Мартін — Гудмундссон, Ретегі (Екубан, 78).

Удінезе: Окоє — Перес, Джанетти, Крістенсен — Ехізібує (Ебоселе, 46), Самарджич (Феррейра, 54), Сілва, Ловрич (Саррага, 86), Земура (Камара, 54) — Лукка, Товен (Девіс, 78).

Попередження: Вінтер — Джанетти, Крістенсен, Ебоселе.

Вилучення: Крістенсен, 49.