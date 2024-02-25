Шейхів в Мілані поки, що не буде.
Кардінале, gETTY IMAGES
25 лютого 2024, 10:54
Власник італійського Мілана Джеррі Кардінале відреагував на інформацію про те, що Суверенний фонд Саудівської Аравії розраховує придбати контрольний пакет акцій "россонері". Наводить слова американця італійського походження Football Italia.
"Я в Мілані надовго, і якби все залежало від мене, то я залишився б тут назавжди.
На даний момент багато хто на Близькому Сході зацікавлений в інвестуванні в спорт, і ми відкриті до співпраці з потенційними партнерами. Вони могли б приєднатися до нас або як спонсори, або партнери при будівництві нового стадіону, або як міноритарні акціонери, але, як я вже казав, я не збираюся продавати контрольний пакет акцій свого клубу. Крапка", — заявив Кардінале.