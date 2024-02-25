Італія

Шейхів в Мілані поки, що не буде.

Власник італійського Мілана Джеррі Кардінале відреагував на інформацію про те, що Суверенний фонд Саудівської Аравії розраховує придбати контрольний пакет акцій "россонері". Наводить слова американця італійського походження Football Italia.

"Я в Мілані надовго, і якби все залежало від мене, то я залишився б тут назавжди.

На даний момент багато хто на Близькому Сході зацікавлений в інвестуванні в спорт, і ми відкриті до співпраці з потенційними партнерами. Вони могли б приєднатися до нас або як спонсори, або партнери при будівництві нового стадіону, або як міноритарні акціонери, але, як я вже казав, я не збираюся продавати контрольний пакет акцій свого клубу. Крапка", — заявив Кардінале.