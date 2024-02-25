Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру італійської Серії А, у якому зіграють Мілан та бергамаська Аталанта.
Малік Тіав, Getty Images
25 лютого 2024, 20:47
Мілан та бергамаська Аталанта на полі стадіону Сан Сіро проведуть центральний матч двадцять шостого туру італійської Серії A.
Стефано Піолі, після поразки від французького Ренна (2:3), використав із перших хвилин Тіава до центру оборони, тоді як Адлі повернувся до опорної зони, а Лофтус-Чік зіграє під нападником.
Джан П'єро Гасперіні, на тлі перемоги над Сассуоло (3:0), залучив до стартового складу де Рона в центрі поля, тоді як Руджері гратиме на лівому фланзі.
Мілан: Меньян — Флоренці, Тіав, Габбіа, Т. Ернандес — Адлі, Беннасер — Пулішич, Лофтус-Чік, Леау — Жиру.
Запасні: Міранте, Спортьєлло, Калабрія, Хіменес, Калулу, Сімич, К’єр, Терраччано, Муса, Йович, Окафор.
Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац — Гольм, де Рон, Едерсон, Руджері — Копмейнерс — міранчук, Де Кетеларе.
Запасні: Муссо, Россі, Баккер, Гатебур, Гін, Паломіно, Толой, Адопо, Пашалич, Дзаппакоста, Лукман, Скамакка, Туре.
Гра Мілан — Аталанта почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.