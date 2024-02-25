Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру італійської Серії А, у якому зіграють Мілан та бергамаська Аталанта.

Мілан та бергамаська Аталанта на полі стадіону Сан Сіро проведуть центральний матч двадцять шостого туру італійської Серії A.

Стефано Піолі, після поразки від французького Ренна (2:3), використав із перших хвилин Тіава до центру оборони, тоді як Адлі повернувся до опорної зони, а Лофтус-Чік зіграє під нападником.

Джан П'єро Гасперіні, на тлі перемоги над Сассуоло (3:0), залучив до стартового складу де Рона в центрі поля, тоді як Руджері гратиме на лівому фланзі.

Мілан: Меньян — Флоренці, Тіав, Габбіа, Т. Ернандес — Адлі, Беннасер — Пулішич, Лофтус-Чік, Леау — Жиру.

Запасні: Міранте, Спортьєлло, Калабрія, Хіменес, Калулу, Сімич, К’єр, Терраччано, Муса, Йович, Окафор.



Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац — Гольм, де Рон, Едерсон, Руджері — Копмейнерс — міранчук, Де Кетеларе.

Запасні: Муссо, Россі, Баккер, Гатебур, Гін, Паломіно, Толой, Адопо, Пашалич, Дзаппакоста, Лукман, Скамакка, Туре.



Гра Мілан — Аталанта почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.