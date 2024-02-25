Італія

Команда Сімоне Індзагі здобула сьому перемогу поспіль у чемпіонаті.

Міланський Інтер у матчі 26 туру італійської Серії А у гостях розгромив Лечче з рахунком 4:0.

У складі команди Сімеоне Індзагі голами відзначилися Давіде Фраттезі, Стефан де Врей та Лаутаро Мартінес, який оформив дубль.

Для "нерадзуррі" це була сьома перемога поспіль у чемпіонаті – Інтер продовжує впевнено лідирувати у Серії А з перевагою над Ювентусом у дев'ять балів. При цьому у міланців на одну гру зіграно менше. У Лечче 24 очки та 14 місце.

Лечче — Інтер 0:4

Голи: Мартінес, 15, 56, Фраттезі, 54, де Врей, 68.

Лечче: Фальконе — Жандре, Туба (Гонсалес, 58), Баскіротто, Галло — Блен, Рамадані (Беріша, 79), Рафья (Каба, 58) — Алмквіст (Уден, 77), Пікколі, Сансоне (Банда, 58).

Інтер: Аудеро — Біссек, де Врей, Аугусто — Думфріс, Фраттезі (Акінсанміро, 77), Асллані (Барелла, 55), Мхітарян (Классен, 65), Дімарко (Б'юкенен, 77) — Санчес, Мартінес (Арнаутович, 65).

Попередження: Рамадані — Асллані, Мхітарян.