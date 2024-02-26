Італія

"Фіалки" виявилися сильнішими за "орлів".

У рамках 26-го туру чемпіонату Італії Фіорентина на своєму полі приймала Лаціо.

Відкрили рахунок у грі гості — на 45-й хвилині гри забив Луїс Альберто з передачі Гендузі.

На 61-й хвилині Кайоде відквитав один м'яч, а ключовий епізод стався на 69-й хвилині гри: Ніколас Гонсалес нереалізував пенальті (штанга), а Джакомо Бонавентура був першим на добиванні.

2:1 — Фіорентина здобуває вольову перемогу.

Фіорентина - Лаціо 2:1

Голи: Кайоде, 61, Бонавентура, 69 — Альберто, 45.

Фіорентина: Терраччано — Кайоде, Міленкович, Раньєрі, Бірагі — Мело (Лопес, 89), Бонавентура — Гонсалес, Бельтран (Барак, 80), Соттіл (Мандрагора, 85) — Белотті (Нзола, 89).

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Казале, Романьолі, Марушич (Хісай, 46) — Катальді (Весіно, 62) — Гендузі, Альберто — Ісаксен (Дзакканьї, 46), Андерсон (Родрігес, 78) — Іммобіле (Кастельянос, 78).

Попередження: Гендузі, Весіно.