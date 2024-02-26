"Фіалки" виявилися сильнішими за "орлів".
Фіорентина - Лаціо, Getty Images
26 лютого 2024, 23:53
У рамках 26-го туру чемпіонату Італії Фіорентина на своєму полі приймала Лаціо.
Відкрили рахунок у грі гості — на 45-й хвилині гри забив Луїс Альберто з передачі Гендузі.
На 61-й хвилині Кайоде відквитав один м'яч, а ключовий епізод стався на 69-й хвилині гри: Ніколас Гонсалес нереалізував пенальті (штанга), а Джакомо Бонавентура був першим на добиванні.
2:1 — Фіорентина здобуває вольову перемогу.
Фіорентина - Лаціо 2:1
Голи: Кайоде, 61, Бонавентура, 69 — Альберто, 45.
Фіорентина: Терраччано — Кайоде, Міленкович, Раньєрі, Бірагі — Мело (Лопес, 89), Бонавентура — Гонсалес, Бельтран (Барак, 80), Соттіл (Мандрагора, 85) — Белотті (Нзола, 89).
Лаціо: Проведель — Лаццарі, Казале, Романьолі, Марушич (Хісай, 46) — Катальді (Весіно, 62) — Гендузі, Альберто — Ісаксен (Дзакканьї, 46), Андерсон (Родрігес, 78) — Іммобіле (Кастельянос, 78).
Попередження: Гендузі, Весіно.