Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 21-го туру чемпіонату Італії, який пройде 28 лютого і розпочнеться о 21:45.

У перенесеному матчі 21-го туру чемпіонату Італії Інтер прийматиме Аталанту.

Інтер — Аталанта

Середа, 28 лютого, 21:45, стадіон Джузеппе Меацца, Мілан. Арбітр — Андреа Коломбо

Пряма трансляція на MEGOGO.

У попередньому матчі проти Лечче Інтер зробив одразу сім змін у стартовому складі, але це не завадило команді здобути перемогу (4:0). Після поєдинку Ліги чемпіонів проти Атлетіко, Сімоне Індзагі зробив ротацію, випустивши переважно резервістів. Чи може хтось, принаймні в Італії, зараз зупинити Інтер?

Очікується, що майбутню зустріч пропустить Чалханоглу, який все ще відновлюється після проблем із м'язами правого стегна. У грі проти Аталанти черговий шанс може отримати Асллані.

Що стосується Аталанти, то клуб зіграв у нічию на виїзді проти Мілана (1:1), водночас гол "бергамасок" був забитий після сумнівного пенальті. На даному етапі сезону Інтер виглядає сильнішим за Мілан, а Аталанта ледь видряпала нічию у "россонері". Інтер є очевидним фаворитом зустрічі.

Крім того, у разі перемоги, "нерадзуррі" відірвуться від Ювентуса, який посідає друге місце, аж на дванадцять очок. І це буде дуже серйозною заявкою на чемпіонство. Хоча й так, здається, що все вже очевидно...

Букмекери пропонують на Інтер коефіцієнт 1.69, а на перемогу Аталанти — 5.30. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 4.05.

Орієнтовні склади

Інтер: Зоммер — Павард, де Врей, Бастоні — Дарміан, Барелла, Асллані, Мхітарян, Дімарко — Арнаутович, Лаутаро.

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Гольм, де Рон, Едерсон, Руджері — Пашалич, Копмайнерс — Де Кетеларе.

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