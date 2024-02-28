Італія

Опубліковано перші фрагменти книги форварда італійського клубу.

Португальський нападник італійського Мілана Рафаель Леау, окрім футбольних талантів, є також багатогранною особистістю й уже встиг спробувати себе в музичній та модній царинах.

А напередодні відбулась презентація нової автобіографічної книги за авторством 24-річного виконавця, яка має назву: "Посмішка. Моє життя поміж футболом, музикою та модою".

Один із її фрагментів присвячено моменту продовження контракту гравця з "россонері" та причинам ухвалення саме такого рішення.

"Будь-хто хотів би грати за Мілан. Я ж хотів залишитися, щоб завершити період зростання, який я розпочав тут, і показати, наскільки багато я ще можу дати цьому клубу як гравець і як людина.

Виграш Скудетто показав мені, як добре перемагати разом із командою. Моє продовження контракту ніколи не було перетягуванням канату через гроші, як багато хто говорив, і я не мав жодних сумнівів щодо напрямку, у якому рухається команда.

Звісно, це зайняло деякий час, але під час підписання мої думки були ясними: це не економічний пакт, а пакт любові.

Згідно з італійським законодавством, я нарешті звільнився від своїх боргів перед Спортінгом. Я також маю подякувати футбольному клубу Мілан, який завжди був дуже близьким до мене в цей складний період.

Безумовно, я повинен подякувати Джорджо Фурлані. Він — чудова людина, ми часто спілкуємося, він завжди намагається говорити зі мною португальською. Його присутність і постійна підтримка допомагають мені перемагати на полі і поза ним, а також зростати як особистості.

Те ж саме можу сказати і про Джеррі Кардинале: кожного разу, коли він зустрічає мене, ми ще довго потім розмовляємо, і видно, що він любить мене і хоче, щоб я залишився в Мілані", — написав португальський виконавець.

У поточному сезоні Леау забив дев’ять голів та віддав вісім гольових передач за 32 матчі.