Італія

Завершився один із перенесених поєдинків 21 туру чемпіонату Італії.

У рамках перенесеного матчу двадцять першого туру італійської Серії А-2023/24 Сассуоло приймав Наполі на Мапеї Стедіум.

Саме господарям поля вдалося відкрити рахунок у поєдинку — відзначився Рачич. Ще у першому таймі гості відповіли на гол півзахисника "нероверді" своїми трьома. Спочатку Ррахмані відновив паритет, а потім Осімген вивів Наполі вперед, оформивши дубль.

По перерві нападник неаполітанців записав на свій рахунок третій гол. Трохи пізніше Кварацхелії вдалося оформити дубль. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував розгромну поразку Сассуоло.

Сассуоло — Наполі 1:6

Голи: Рачич, 17 — Ррахмані, 29, Осімген, 31, 41, 47, Кварацхелія, 51, 75

Сассуоло: Консільї — Педерсен (Міссорі, 57), Руан (Кумбулла, 77), Феррарі, Дойг — Рачич (Вольпато, 56), М. Енріке — Байрамі (Дефрель, 77), Торстведт, Лор'єнте — Пінамонті (Кумі, 87)

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані (Натан, 62), Естігор, Руї — Замбо-Ангісса, Лоботка (Дендонкер, 80), Траоре (Зелінські, 77) — Політано (Распадорі, 62), Осімген (Сімеоне, 76), Кварацхелія