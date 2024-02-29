Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 28 лютого 2024 року, 21:45.

У рамках перенесеного матчу двадцять першого туру італійської Серії А міланський Інтер на власному полі розгромив бергамську Аталанту.

Підопічні Сімоне Індзагі відправили у ворота гостей аж чотири "сухих" м'ячі, зробивше ще один крок до чемпіонського титулу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Аталанта у матчі 21-го туру італійської Серії А-2023/24:



Інтер — Аталанта 4:0

Голи: Дарміан, 26 Мартінес, 45+2 Дімарко, 54 Фраттезі, 72

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні — Дарміан (Думфріс, 46), Барелла, Асллані, Мхітарян (Фраттезі, 62), Дімарко (Аугусто, 68) — Мартінес (Санчес, 68), Арнаутович

Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац (Баккер, 58) — Гатебур, Пашалич, Лоренсо, Дзаппакоста — Копмейнерс — Міранчук, Де Кетеларе (Туре, 76)

Попередження: Дарміан, Бастоні — Лоренсо, Гін, Баккер, Туре