Італія

У клубі хочуть мати солідну суму за вінгера у випадку його бажання змінити чемпіонат.

Ювентус може розглянути трансфер влітку Федеріко К'єзи у випадку, якщо вінгер не продовжить свою нинішню угоду - повідомляє ресурс La Gazzetta dello Sport.

Наразі контракт з Федеріко розрахований до 2025 року і Ювентус хотів би продовжити цю співпрацю.

У клубі вже розглядають варіанти на випадок трансферу вінгера з Альбертом Гудмундссоном і Джакомо Распадорі.

Цього сезону К'єза провів 22 матчі в усіх можливих турнірах, забив 6 голів і віддав 2 асисти.