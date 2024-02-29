Англія

Наразі у клубі розглядають варіант із наставником з Ліги 1.

Ліверпуль розглядає можливість запрошення головного тренера Франка Хайса наступного літа - повідомляє ресурс The Athletic.

У списку теоретичних кандидатів є також Хабі Алонсо, Рубен Аморім, Юліан Нагельсманн, Роберто Де Дзербі та Едді Гау. Франк Хайс є тренером Лансу, з яким став віце-чемпіоном Франції, а також вийшов до групового етапу Ліги чемпіонів.

Наразі наставник Юрген Клопп заявив, що залишить англійський клуб після завершення нинішнього сезону.

У складі Ліверпуля тренер знаходиться з 2015 року, встиг виграти всі найголовніші трофеї.